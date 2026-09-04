Сафонов против Головина, «Бетис» — «Реал», фигурное катание и US Open

Не только о футболе

Яркое 4 сентября: Батраков в турецкой Суперлиге, «Ипсвич Таун» — «Ливерпуль» в АПЛ, а также возвращение Трусовой! Не пропустите! ✅ 🎾 5:00: Джессика Бузас Манейро (Испания) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), US Open, второй круг — 2:6, 4:6 US Open (ж).