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Не только о футболе

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Сафонов против Головина, «Бетис» — «Реал», фигурное катание и US Open

Сафонов против Головина, «Бетис» — «Реал», фигурное катание и US Open

    Яркое 4 сентября: Батраков в турецкой Суперлиге, «Ипсвич Таун» — «Ливерпуль» в АПЛ, а также возвращение Трусовой! Не пропустите!   ✅ 🎾 5:00: Джессика Бузас Манейро (Испания) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), US Open, второй круг — 2:6, 4:6 US Open (ж).

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