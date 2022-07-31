Клопп про гол и заработанный пенальти Нуньеса в игре с «Ман Сити»: «Со временем станет еще лучше. Счастливы за него»

Юрген Клопп доволен игрой Дарвина Нуньеса в матче за Суперкубок Англии. Вчера «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» (3:1) и взял Суперкубок впервые с 2006 года.
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