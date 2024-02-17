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Военный аналитик Коротченко назвал взятие Авдеевки ударом по имиджу Киева

Военный аналитик Коротченко назвал взятие Авдеевки ударом по имиджу Киева

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что освобождение российскими военными Авдеевки в ДНР станет серьезным ударом по имиджу Киева и по моральному духу украинской армии.

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