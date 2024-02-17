Военный аналитик Коротченко назвал взятие Авдеевки ударом по имиджу Киева

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что освобождение российскими военными Авдеевки в ДНР станет серьезным ударом по имиджу Киева и по моральному духу украинской армии.
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