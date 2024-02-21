Поднял Ви и унес его отсюда: Чонгук закончил ссору с Тэхеном самым странным способом

Согласитесь ли вы с тем утверждением, что у всех друзей периодически возникают разногласия и споры? Скорее всего, да! Чонгук (Jungkook) и Ви (V) — большие любители поспорить, но всегда делают это в шуточной форме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии