#нам_пишут Готовность к отопительному сезону 97%?. Челюскинцев 263. Рядом детская больница и квартал многоэтажек.
#нам_пишут
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#нам_пишут Готовность к отопительному сезону 97%?. Челюскинцев 263. Рядом детская больница и квартал многоэтажек.
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