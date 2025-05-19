Джарвис о том, что игру «Каролины» называют скучной: «Если бы «Торонто» или другая команда закрывали соперников, их бы превозносили до небес. Мне нравится играть в этом стиле»

Клуб ранее вышел в финал Восточной конференции, где сыграет против «Флориды». «Мне кажется, если бы «Торонто» или другая команда закрывали соперников, их бы превозносили до небес.
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