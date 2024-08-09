Украина просит США разрешить использование ракет ATACMS для нанесения ударов по российским авиабазам

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить использование американских ракет большой дальности ATACMS для нанесения ударов по российским авиабазам в ответ на недавние атаки в Курской области.
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