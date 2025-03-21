Страсти по Африканскому корпусу. Ваш выход, Франция?

В странах Сахеля заинтересованы в военном присутствии России в регионе. Пока, ибо призрачно все в этом мире бушующем; наши геополитические оппоненты, прежде всего французы, не дремлют Вступление или На злобу дня Данная статья – завершающая в посвященном обеспечению коммуникационной линии Африканского корпуса цикле.