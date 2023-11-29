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Бедард – главный фаворит на «Колдер» по итогам четверти сезона НХЛ, Минтюков – 4-й (NHL.com)

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Колдер Трофи» – приз, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате.

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