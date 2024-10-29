Расписание некоторых пригородных поездов изменилось на ВСЖД

С 29 октября изменяется расписание пригородных поездов №6040 Чуна – Вихоревка и №6037 Вихоревка – Чуна в связи с отменой остановки на остановочном пункте Лес (Разъезд №18) Восточно-Сибирской железной дороги.
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