Единственная в Тамбове лицензированная частная школа презентует корпус на севере города

Частная школа полного дня "Умная школа" уже хорошо знакома жителям города. Сейчас в корпусе на Пролетарской обучается более 120 ребят: это и дошколята, посещающие "нулевые" подготовительные классы, и уже опытные "умношкольники" 1-4 классы.
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