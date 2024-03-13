Единственная в Тамбове лицензированная частная школа презентует корпус на севере города

Частная школа полного дня "Умная школа" уже хорошо знакома жителям города. Сейчас в корпусе на Пролетарской обучается более 120 ребят: это и дошколята, посещающие "нулевые" подготовительные классы, и уже опытные "умношкольники" 1-4 классы.