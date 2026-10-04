Зеленский рассказал о тактике и целях ВС РФ при ударах по Украине зимой

Россия готовит новую тактику воздушных ударов по Украине в преддверии зимы. Об этом, ссылаясь на данные военной разведки, рассказал глава киевского режима Зеленский.
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