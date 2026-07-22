Тысячи владивостокцев остались в домах без света и холодной воды

Весь район Чуркина во Владивостоке столкнулся с масштабными коммунальными проблемами. Из-за аварийного отключения электроэнергии жители остались не только без света, но и без холодного водоснабжения, сообщает PRIMPRESS.
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