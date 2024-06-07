В Москве разрешили купаться на 7 пляжах

В Москве разрешили купаться в четырех новых водоемах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве заявили, что жители и гости столицы могут купаться в Динамо, Головинских прудах, Озере Белое и Мещерском.
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