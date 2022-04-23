В Германии допустили, что Россия сможет извлечь выгоду из эмбарго на энергоресурсы

Генеральный секретарь экономического совета при германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Вольфганг Штайгер допустил, что Москва сможет извлечь выгоду из-за возможного введения европейского эмбарго на российские энергоресурсы.
Генеральный секретарь экономического совета при германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Вольфганг Штайгер допустил, что Москва сможет извлечь выгоду из-за возможного введения европейского эмбарго на российские энергоресурсы.
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