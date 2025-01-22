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Дмитрий Василец: «Европейские стандарты демократии»: Суд в Бельгии отменил расследование по коррупционному иску против главы Еврокомиссии

Суд Льежа в Бельгии принял решение не продолжать расследование по иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвиняемой в коррупционных действиях при закупке 1,8 млрд вакцин от COVID-19 на сумму €35 млрд.

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