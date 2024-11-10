Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла

В Астане рассчитывают на участие компаний Республики Корея в консорциуме по строительству атомной электростанции в Казахстане, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на 17-м форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», который на днях состоялся Сеуле.