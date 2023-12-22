Цифровой банк в Telegram и приложения в iOS обошлись ВТБ в 6,4 млрд рублей

ВТБ получил убыток по статье прочие операционные доходы из-за списания части активов. В значительной степени убыток вызван списанием неработающих приложений банка в iOS и закрытого после консультаций с Роскомнадзором проекта банка в Telegram .
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