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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Цифровой банк в Telegram и приложения в iOS обошлись ВТБ в 6,4 млрд рублей

Цифровой банк в Telegram и приложения в iOS обошлись ВТБ в 6,4 млрд рублей

ВТБ получил убыток по статье прочие операционные доходы из-за списания части активов. В значительной степени убыток вызван списанием неработающих приложений банка в iOS и закрытого после консультаций с Роскомнадзором проекта банка в Telegram .

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