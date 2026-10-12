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Царьград

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Пенсионер из Отрадного продал наркотики в пачке из-под сигарет

Пенсионер из Отрадного продал наркотики в пачке из-под сигарет

Уголовное дело 64-летнего жителя Отрадного, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере и их незаконной продаже, передано в городской суд.

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