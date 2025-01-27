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Студенты из Архангельска смастерили цифровую энергоподстанцию

Студенты из Архангельска смастерили цифровую энергоподстанцию

Учебный стенд разработали в лаборатории вуза.В Архангельске студенты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) продемонстрировали инновационную цифровую энергетическую подстанцию, ставшую ярким примером внедрения современных технологий в энергетику Арктического региона.

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