МТПП предложила провести очередной этап программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва

31 июля на заседании Правления Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться в Правительство Москвы с инициативой о проведении очередного, 11-го по счету, этапа программы «Миллион призов».
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