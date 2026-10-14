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Пронедра

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Почему переезд в Турцию требует холодного расчёта

Почему переезд в Турцию требует холодного расчёта

Море за окном, апельсиновые деревья во дворе, свежие овощи на рынке и отсутствие суровой зимы — для многих российских пенсионеров такая картина кажется почти идеальным сценарием спокойной старости.

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