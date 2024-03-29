Человек разумный

«Петербургский дневник» и писательская Академия Антона Чижа представляют новый рассказ в рамках рубрики «Детектив по пятницам» Иван Дмитриевич Путилин заказал черный кофе и продолжил читать новость, которую с утра скинул ему товарищ Леша Грибошевский.