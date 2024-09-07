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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамара Дербушева: «На последнем рубеже немного поторопилась, хотела побыстрее отстрелять, пойти ва‑банк, но допустила промах»

Соревнования проходят в Красноярске. – Старалась по дистанции догонять девчонок, но в конце сил не хватило.

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