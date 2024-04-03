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Это — от счастья.

Это — от счастья.

Когда Валера приходил к Зинке, она буквально на глазах глyпела. Это — от счастья. Суетилась, начинала прихорашиваться, прятать под подушки разбросанные вещи, которые примеряла перед его приходом, и выпутывать из волос бигуди.

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