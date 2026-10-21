REUTERS/Benoit Tessier Французские предприниматели начали массово приобретать оружие для самообороны на фоне беспорядков, охвативших города после протестных акций 17 октября.
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