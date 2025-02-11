Сергей АНДРЕЕВ Убийства мирных жителей в курском селе Русское Поречное вновь подтверждают преступную сущность киевского режима, информация о зверствах Вооруженных сил Украины в Курской области должна быть представлена на международных площадках, заявил 1 февраля МИД РФ.
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