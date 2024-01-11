Оборудование Ростеха обеспечит безопасность полетов в новом аэропорту Санкт-Петербурга

Макет аэропорта Левашово, фото: ПАО «Газпром» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом.
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