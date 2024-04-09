Глава МЧС РФ вылетел на осмотр подтопленных территорий

Александр Куренков, в сопровождении полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, проведет аэроинспекцию оперативной обстановки в районах, наиболее пострадавших от весеннего паводка.
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