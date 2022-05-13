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Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

Ешь эти продукты чаще, и ты забудешь про лишний вес.Ты удивишься, но обед из одной средней картошки, запеченной в мундире или отварной, в сочетании с овощным салатом – полностью удовлетворит твой разгулявшийся аппетит и подарит ощущение сытости.

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