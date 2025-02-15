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Мужа депортировали в Таджикистан, 4 детей опека решила забрать. Россиянка, сменила 3 страны, заметая следы и живя на пособия

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Комментарии
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Т
Татьяна
Редкая дрянь
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2 час.
Игорь Матыс
Когда четверых рожала от неработающего - тоже мигрантофобия виновата? Или *уй был дороже?
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1 час.
Амара Карпова
Позор нации🤮🤮🤮Стыдно за таких конченных шлюх💩
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1 час.
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