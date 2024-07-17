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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА о возвращении Давилы из Чили: «Ждем Виктора в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит»

Сообщалось, что жена чилийца препятствует его возвращению в московский клуб из-за вопросов безопасности.

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