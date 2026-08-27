Возможное будущее бронетехники: показана БМП Bradley, перевозящая пять НРТК с ИИ На опубликованном в сети видео с учений армии США на базе Форт-Худ была замечена БМ.
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Возможное будущее бронетехники: показана БМП Bradley, перевозящая пять НРТК с ИИ На опубликованном в сети видео с учений армии США на базе Форт-Худ была замечена БМ.
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