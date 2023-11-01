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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл в рамках акции «Нет ненависти и вражде» в музее истории МВД полицейские провели профилактическую беседу

В Республике Марий Эл в рамках акции «Нет ненависти и вражде» в музее истории МВД полицейские провели профилактическую беседу

Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» проходит на территории республики с 1 по 10 ноября. Федеральное оперативно-профилактическое мероприятие направлено на предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности, формирование у граждан нетерпимости к идеологии экстремизма.

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