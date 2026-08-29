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Новости Липецка

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Липецкий «Металлург» сыграет против «Спартака» в Тамбове

Липецкий «Металлург» сыграет против «Спартака» в Тамбове

Матч пройдет в Тамбове, обе команды входят в лидирующую группу, в первом круге «Спартак» победил «Металлург» на последней минуте со счетом 1:0.

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