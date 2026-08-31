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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о пересмотре нового правила остановки шайбы рукой: «КХЛ вынуждена была проснуться. Ситуация анекдотическая, и это мы говорим не о шарашкиной конторе. И смех, и грех!»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался об отмене нового правила, согласно которому игроку было запрещено зажимать шайбу в перчатке.

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