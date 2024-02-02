Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в страну прибыли две новые системы противовоздушной обороны.
Зеленский: Украина получила ПВО, которые "сбивают все"
Комментарии
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Александр Ширай
Вот и проверим THAAD в деле. Кто то утверждает, что эти комплексы способны сбивать Кинжалы. Но на самом деле против маневрирующей гиперзвуковой цели их шансы не так велики. И надо бы оправдать опасения пиндосов, что технологии могут попасть к нашим. Как минимум их смогут сканировать наши комплексы РЭБ во время работы.
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