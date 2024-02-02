Зеленский: Украина получила ПВО, которые "сбивают все"

Александр Ширай

Вот и проверим THAAD в деле. Кто то утверждает, что эти комплексы способны сбивать Кинжалы. Но на самом деле против маневрирующей гиперзвуковой цели их шансы не так велики. И надо бы оправдать опасения пиндосов, что технологии могут попасть к нашим. Как минимум их смогут сканировать наши комплексы РЭБ во время работы.