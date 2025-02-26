Автоматическая расстановка рекламы в YouTube призвана повысить доход авторов и удержать внимание зрителейПринадлежащая Google платформа видеохостинга YouTube сообщила, что с 12 мая начнёт демонстрировать меньше прерывающей рекламы, которая показывается в не совсем удобный момент.