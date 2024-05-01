Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Первое, что приходит на ум при виде Безрукова - "Берём кредиты мы в Совкомбанке". Какое тут может быть киноОстатки былой сла...
  • Людмила Боченкова
    так держать !Россия сила ! наша Армия  всех сильней!Рогов: Русские во...
  • Эльдар Алиев
    Кто она такая??? Зачем нам про нее писать!!!?? Протеже опять?В центре Москвы з...

На 300-летие Перми «дочка» Минкульта направила свыше 500 млн рублей

На 300-летие Перми «дочка» Минкульта направила свыше 500 млн рублей

В общей сложности организация потратила 573,5 млн рублей против 93 млн рублей ранее.АНО «Агентство новых технологий, занимавшаяся подготовкой к 300-летию основания Перми в 2023 году, опубликовало отчет об использовании полученных средств: по данным базы данных «СПАРК-Интерфакс», общая сумма полученных средств в прошлом году составила 556 млн рублей, что в пять раз превышает показатель предыдущего года (106,2 млн на 2022 год).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх