На 300-летие Перми «дочка» Минкульта направила свыше 500 млн рублей

В общей сложности организация потратила 573,5 млн рублей против 93 млн рублей ранее.АНО «Агентство новых технологий, занимавшаяся подготовкой к 300-летию основания Перми в 2023 году, опубликовало отчет об использовании полученных средств: по данным базы данных «СПАРК-Интерфакс», общая сумма полученных средств в прошлом году составила 556 млн рублей, что в пять раз превышает показатель предыдущего года (106,2 млн на 2022 год).