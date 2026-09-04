Строительство жилого дома по реновации началось на Клязьминской

В Дмитровском районе началось строительство жилого дома для реализации программы реновации. Его жилая площадь превысит 6,9 тысячи квадратных метров.
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