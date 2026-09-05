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Ивановские новости

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Ивановский «Текстильщик» представил форму с узором «персидские огурцы»

Ивановский «Текстильщик» представил форму с узором «персидские огурцы»

Новая форма команды «Текстильщик» выполнена с узором «персидские огурцы», который стал узнаваемой частью бренда ивановского текстиля в XIX веке.

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