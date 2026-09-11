Анастасия Удальцова: «Яблочный шарик» сдулся и это вряд ли кого удивляет

Либеральный политический проект окончательно оторвался от российских реалий Анастасия Удальцова На фото: председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков (справа) у зала суда (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Партия «Яблоко» — занятный реликт 90-х.
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