БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Анастасия Удальцова: «Яблочный шарик» сдулся и это вряд ли кого удивляет

Анастасия Удальцова: «Яблочный шарик» сдулся и это вряд ли кого удивляет

Либеральный политический проект окончательно оторвался от российских реалий Анастасия Удальцова На фото: председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков (справа) у зала суда (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Партия «Яблоко» — занятный реликт 90-х.

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