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  • holms sherlok
    давно пора и остальные проверить....Покровительствующ...
  • Вадим Кузнецов
    Она этот ремень за рубли покупала, что ли? Какая нелепая "новость".Актрису Кэти Холм...
  • Александр Жигилий
    А где видео? Это ведь монтаж-подлелка, только лох не заметит это!Акула полакомилас...

В МИД заявили о намерении добиваться от США возвращения дипсобственности

В МИД заявили о намерении добиваться от США возвращения дипсобственности

Россия будет добиваться от новой администрации США возврата конфискованной дипсобственности. О соответствующем намерении заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с «Известиями».

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