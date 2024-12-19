В МИД заявили о намерении добиваться от США возвращения дипсобственности

Россия будет добиваться от новой администрации США возврата конфискованной дипсобственности. О соответствующем намерении заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с «Известиями».
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