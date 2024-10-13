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Военное обозрение

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Платформа ГАЗ-66МБ — второй этап жизни легендарной «Шишиги»

Платформа ГАЗ-66МБ — второй этап жизни легендарной «Шишиги»

Глубокая модернизация позволяет осовременить даже давно устаревший образец техники. Хорошим примером такого подхода является проект многоцелевого автомобиля ГАЗ-66МБ.

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