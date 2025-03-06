«Четкое разграничение полномочий»: в Госдуме описали будущее местного самоуправления

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выступил на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященном новациям в муниципальном самоуправлении в России.
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