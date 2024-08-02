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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Зубков: «90%, что победителем Игр станет Америка. С ними могут побороться Германия и Канада»

Игрок МБА-МАИ ожидает, что золотые медали достанутся сборной США. – Вы отметили, что следите за Олимпиадой.

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