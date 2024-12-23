Простой способ решения проблемы с засильем детей мигрантов в школах

Андрей Павлов

"Ведь еще до 2022 года, до начала СВО, отчего-то ни каких проблем с мигрантами не было!" Помню громкий случай в Новосибирске то ли в 20м, то ли в 21м году полицейский случайно (камеры засвидетельствовали)застрелил при задержании азера, так топа осадила полицейский участок с требованием выдать того полицейского. Угрожали семью убить. А полицейского закрыли, и сел бы он, если бы не вмешательство Бастрыкина. Так что были проблемы, были. Просто мастурбеков тогда меньше было. Их как раз конца 10х-начала 20х начали завозить в товарных количествах.