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Простой способ решения проблемы с засильем детей мигрантов в школах

Простой способ решения проблемы с засильем детей мигрантов в школах

Знаете, как можно быстро решить проблему с засильем детей мигрантов в школах? Нужно сделать образование для них платным.

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Комментарии
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николай николай
Всего навсего вернуть долг за 90е
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2 час.
Александр Невельский
Только визовый режим, с полной ответственностью работодателя, с которым мигрант заключил контракт! Естественно, никаких семей и родственников! Вот и будет  &quot;благо для государства&quot;!
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;Ведь еще до 2022 года, до начала СВО, отчего-то ни каких проблем с мигрантами не было!&quot; Помню громкий случай в Новосибирске то ли в 20м, то ли в 21м году полицейский случайно (камеры засвидетельствовали)застрелил при задержании азера, так топа осадила полицейский участок с требованием выдать того полицейского. Угрожали семью убить. А полицейского закрыли, и сел бы он, если бы не вмешательство Бастрыкина. Так что были проблемы, были. Просто мастурбеков тогда меньше было. Их как раз конца 10х-начала 20х начали завозить в товарных количествах.
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1 час.

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