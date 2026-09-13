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FiNE NEWS

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UKMTO сообщает о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 13 сентября сообщило о попадании неизвестного снаряда в танкер во время его прохождения через Ормузский пролив.

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