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У Apple появился аналог технологий Nvidia DLSS и AMD FSR. Анонсирована MetalFX Upscaling, призванная повысить кадровую частоту в играх

У Apple появился аналог технологий Nvidia DLSS и AMD FSR. Анонсирована MetalFX Upscaling, призванная повысить кадровую частоту в играх

Вчера на мероприятии WWDC 2022 Apple представила много всего нового: о чем-то было рассказано подробно (например, о новом MacBook Air на SoC M2), а что-то было затронуто весьма поверхностно.

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