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Правительство России установило запрет на экспорт серной кислоты до 31 декабря

Правительство России установило запрет на экспорт серной кислоты до 31 декабря

Правительство России установило временный запрет на экспорт серной кислоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

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