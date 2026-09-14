Правительство России установило запрет на экспорт серной кислоты до 31 декабря

Правительство России установило временный запрет на экспорт серной кислоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.
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